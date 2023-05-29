Общество 29 мая 2023, 00:00 Названы пять лучших мест в России для полноценной жизни на пенсии Портал «Тонкости туризма» назвал пять лучших регионов России для жизни на пенсии РИА «Новости»

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Портал «Тонкости туризма» перечислил пять мест в России, где можно полноценно наслаждаться жизнью на пенсии. В список попали Краснодарский край и Петербург.

Как отметили авторы статьи, Сочи отличается очень дорогим жильем. Цены в Анапе и Краснодаре значительно ниже, а добраться до моря из последнего можно за несколько часов. Пенсионеров привлекают и красивые пейзажи, и возможность жить у моря.

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Петербург — еще один привлекательный для пенсионеров город. Там много театров и музеев, но климат подойдет далеко не всем. Из других городов наиболее интересны пенсионерам Пятигорск, Железноводск и Ессентуки.

Железноводск не так многолюден, цены на товары и услуги там ниже, чем на других курортах. Пятигорск отличается развитой инфраструктурой, Ессентуки — тишиной. Среди рекомендаций также есть Камчатка и города Золотого кольца.

Ранее были названы восемь стран, где можно прекрасно прожить на российскую пенсию. Это Египет, Тунис, Мексика, Болгария и другие.