Деньги 25 ноября 2022, 10:43 Пенсии в России проиндексируют на 4,8% с 1 января Министр труда Котяков: с 1 января пенсии в России проиндексируют на 4,8% РИА «Новости»

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Индексация пенсий неработающих россиян с 2023 года составит 4,8%. Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, сообщило РИА ФАН.

Благодаря индексации, пожилые люди получат в среднем на одну тысячу рублей больше.

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Котяков напомнил, что впервые в 2022 году по решению президента Владимира Путина промежуточную индексацию выплаты пенсионерам провели в июне на 10%.

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Ежегодное увеличение пенсий пожилым россиянам составило примерно 15%, превысив ранее сделанные прогнозы.

Некоторые российские пенсионеры в декабре получат двойную пенсию. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Галина Семенова. Пенсионерам заранее перечислят деньги за январь 2023 года, чтобы разгрузить почту и банки в праздничные дни.