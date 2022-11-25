Деньги 25 ноября 2022, 09:12 Некоторые российские пенсионеры в декабре получат двойную пенсию Экономист Семенова напомнила, что некоторые пенсионеры получат в декабре выплаты за январь РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россияне, которым начисляют пенсию до восьмого числа каждого месяца, в декабре получат две выплаты. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Галина Семенова рассказала агентству «Прайм», что им заранее перечислят деньги за январь 2023 года.

Она предупредила, что отделения почты в новогодние праздники изменят режим работы, а в некоторые дни совсем закроются. Банки тоже уйдут на январские каникулы. По этой причине часть пенсионеров в конце декабря получат деньги за январь.

Реклама

Тем, кто обычно получает деньги после восьмого числа, выплаты начнут поступать с января по обычному графику. Галина Семенова объяснила, что сроки зависят от схемы начисления и места получения.

Реклама

В правительстве обсудили индексацию пенсии работающим пенсионерам, но Пенсионный фонд России не поддержал эту идею. В ведомстве сравнили страховые выплаты тем, кто не ушел с работы, с льготами.