PayPal назвал сроки блокировки электронных кошельков россиян

Американская платежная система PayPal заблокирует все электронные кошельки россиян. Это произойдет 18 марта, сообщили в Telegram.

Ранее сообщалось, что систем PayPal приостановила свою работу на территории России. По словам руководства компании, после принятия решения снятие средств останется доступно «в течение определенного периода времени». Остатки на счетах предполагалось распределить в соответствии с законами и правилами.

PayPal является крупнейшей дебетовой платежной системой. Она позволяет пользователям оплачивать покупки и отправлять деньги, не раскрывая данных банковской карты и иной личной информации. Компания основана в 1998 году в США, ежегодно она обрабатывает более четырех миллиардов операций. Ее услугами пользуются более 200 миллионов человек по всему миру.

Также стало известно, что маркетплейс eBay приостановил все транзакции с российскими адресами. Причиной стало прекращение работы платежных провайдеров и основных служб доставки.