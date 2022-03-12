Маркетплейс eBay приостановил продажу товаров россиян

Маркетплейс eBay приостановил все транзакции с российскими адресами. Причиной стало прекращение работы платежных провайдеров и основных служб доставки, говорится в сообщении, которое процитировал «Интерфакс».

В учетной записи продавцов из России теперь будет статус «В отпуске».

«Если покупатель ранее добавил ваш товар в список отслеживания и попытается приобрести его, он не сможет завершить покупку. Покупателю будет представлено сообщение о том, что вы временно не можете обрабатывать заказы», — пояснили в компании.

Активные объявления россиян с фиксированной ценой скроются из результатов поиска. Также будут завершены активные тематические объявления и объявления в формате аукциона (на них отменят ставки).

Продавцы из России сохранят возможность оформлять и завершать новые подписки. Кроме того, им возместят повторяющиеся сборы за уровень используемой подписки и выставление товаров.

В маркетплейсе россиянам порекомендовали отменить не выполненные ранее заказы. На статус учетной записи это не повлияет.

«В связи с недостаточным количеством доступных услуг доставки вам будет чрезвычайно сложно доставить товары покупателям», — подчеркнули представители компании.

Компания пообещала продолжать оценивать ситуацию и «вносить необходимые изменения в политику и предоставление услуг по мере развития событий».

Ранее eBay из-за логистических проблем приостановил доставку заказов в Россию и на Украину.