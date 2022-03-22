Паника не оправдалась. Производитель объяснил, что будет с лекарствами дальше

Дефицита лекарств на российском рынке не предвидится, однако подорожают как импортные, так и отечественные препараты, поделился мнением с «360» коммерческий директор компании «ФармаМед» Михаил Колчевский.

Он отметил, что в последнее время пациенты, особенно с хроническими заболеваниями, активно скупали необходимые им лекарства. Эксперт считает, что ажиотаж был вызван «скорее ожиданием подорожания», но были и «панические настроения по поводу того, что могут быть некие перебои». Их не наблюдается.

«Обеспечение в норме по большому счету. Никакого дефицита не предвидится, для этого нет оснований. Есть большие запасы на складах, у дистрибьюторов и фармкомпаний. И поставки, в общем-то, идут. Если говорить о российском рынке и импортных лекарствах, то это в основном лекарства европейского производства, индийского. Здесь нет проблем с логистическими цепочками. Проблемы есть с логистикой лекарств, которые производятся в США, но их доля достаточно небольшая на отечественном рынке», — подчеркнул Михаил Колчевский.

Подорожание, по его словам, «безусловно, будет» и коснется не только импортных, но и отечественных препаратов: компоненты для них закупаются за рубежом в валюте.

«Подорожало производство этих лекарств во всех странах мира, из-за пандемии в том числе. Во время пандемии подорожали логистика, компоненты. А сейчас это вызвано ростом курса валют», — пояснил Колчевский.

Ранее на отсутствие предпосылок для дефицита лекарств в России указал Минздрав.