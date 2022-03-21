Россиянам сообщили об отсутствии угрозы дефицита лекарств

Необходимый резерв медикаментов для больниц и поликлиник создали власти каждого региона России. Предпосылок для дефицита лекарств нет, сообщил портал PROkhab.ru со ссылкой на Минздрав.

В аптеках наблюдается ажиотаж: люди пытаются на всякий случай закупить лекарства, особенно импортные, впрок, опасаясь их исчезновения или сильного подорожания из-за обвала курса рубля. Однако пока поставщики лекарств не поднимают отпускные цены, рассказала изданию глава Аптечной гильдии Елена Неволина.

«Медикаменты поступают в аптеки по контрактам, которые были подписаны ранее, и цены на эти партии пересматриваться не должны», — подчеркнула она.

По словам специалистов, местные и иностранные компании сейчас выпускают практически все жизненно важные лекарства на территории России. С российского рынка не ушли зарубежные компании, занимающиеся производством инсулина. Представители таких компаний заявили, что продолжат снабжать россиян лекарствами в полной мере, отметила директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова. Кстати, в России в последнее время тоже производят качественный инсулин. В прежнем режиме осуществляются поставки гормональных препаратов. Кроме того, в РФ производятся многие витаминные комплексы, также продолжатся поставки популярных импортных витаминов.

Больницы России обеспечены всем необходимым медоборудованием, в том числе иностранного производства. Его техобслуживанием занимаются отечественные эксперты.