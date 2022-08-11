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    11 августа 2022, 13:44

    OTP Bank предупредил о возможном уходе из России

    Венгерский банк сообщил, что подумывает продать дочернюю компанию в России — «ОТП Банк»

    Глеб Гладков

    Венгерский OTP Bank (контролирующий российский «ОТП Банк») предупредил о возможном уходе из России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на официальную отчетность банка.

    OTP Bank предупредил о возможном уходе из России

    Так, в документе замечена формулировка о продаже российского бизнеса «по приемлемой цене». Ранее OTP Bank ничего подобного в отчетах не прописывал.

    «Менеджмент OTP руководствуется принципом „непрерывности деятельности“, однако в России менеджмент рассматривает все возможные варианты <...> включая возможную продажу российского предприятия по приемлемой цене», — говорится в отчете.

    В первом квартале года венгерский банк упоминал только приверженность продолжать работу в России и на Украине.

    Отмечается, что все рассматриваемые варианты не снижают акционерной стоимости и даже могут иметь положительную сторону для акционеров.

    Ранее российским банкам, чьи средства в иностранной валюте оказались замороженными за границей, разрешили приостанавливать операции с бизнесом в этих валютах. Такой указ подписал президент Владимир Путин.