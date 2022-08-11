OTP Bank предупредил о возможном уходе из России

Венгерский OTP Bank (контролирующий российский «ОТП Банк») предупредил о возможном уходе из России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на официальную отчетность банка.

Так, в документе замечена формулировка о продаже российского бизнеса «по приемлемой цене». Ранее OTP Bank ничего подобного в отчетах не прописывал.

«Менеджмент OTP руководствуется принципом „непрерывности деятельности“, однако в России менеджмент рассматривает все возможные варианты <...> включая возможную продажу российского предприятия по приемлемой цене», — говорится в отчете.

В первом квартале года венгерский банк упоминал только приверженность продолжать работу в России и на Украине.

Отмечается, что все рассматриваемые варианты не снижают акционерной стоимости и даже могут иметь положительную сторону для акционеров.

Ранее российским банкам, чьи средства в иностранной валюте оказались замороженными за границей, разрешили приостанавливать операции с бизнесом в этих валютах. Такой указ подписал президент Владимир Путин.