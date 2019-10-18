  • Осужденный экс-полковник Захарченко сравнил себя с героем из «Игры престолов»

    18 октября 2019, 02:16

    Александра Каширина

    Экс-полковник Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество, сравнил себя с героем сериала «Игра престолов», сообщило агенство РИА Новости.
    Осужденный экс-полковник Захарченко сравнил себя с героем из «Игры престолов»

    В своем последнем слове на заседании суда, где ему был вынесен приговор, сравнил себя с Тирионом Ланнистером. «Там одного героя, карлика, обвинили, что он отравил своего племянника», — сказал Захарченко, имея в виду, что он невиновен.

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    ДмитрийЗахарченко, бывший заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, был осужден за взяточничество на 12,5 лет.

    Последнее слово осужденного в общей сложности заняло 11 часов.

    Ранее в СМИ стало известно, что бывший глава Челябинской области, Борис Дубровский, скрывшийся в Швейцарии, нанес ущерб бюджету Челябинской области в 20 миллиардов рублей.