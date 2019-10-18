Осужденный экс-полковник Захарченко сравнил себя с героем из «Игры престолов»

В своем последнем слове на заседании суда, где ему был вынесен приговор, сравнил себя с Тирионом Ланнистером. «Там одного героя, карлика, обвинили, что он отравил своего племянника», — сказал Захарченко, имея в виду, что он невиновен.

Суд освободил гадалку экс-полковника Захарченко Подробнее

ДмитрийЗахарченко, бывший заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, был осужден за взяточничество на 12,5 лет.

Последнее слово осужденного в общей сложности заняло 11 часов.

Ранее в СМИ стало известно, что бывший глава Челябинской области, Борис Дубровский, скрывшийся в Швейцарии, нанес ущерб бюджету Челябинской области в 20 миллиардов рублей.