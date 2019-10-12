Экс-главу Челябинской области обвинили в коррупции. СМИ пишут, он сбежал в Швейцарию

Дубровский занимал пост главы администрации региона в течение пяти лет. В марте 2019 года он написал заявление и ушел в отставку «по собственному желанию».

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Следствие установило, что в 2016-2018 годах Борис Дубровский помогал одержать победу в конкурсах на прокладку и ремонт автомагистралей компании «Южуралмост». Это предприятие заключило с регионом 15 контрактов. Бонусы за услуги Дубровский получал через счета фирмы «Виста», где он является владельцем контрольного пакета акций.

Уголовное дело против бывшего губернатора возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Как сообщил ТАСС, чиновник скрывается от следствия на территории Швейцарии.