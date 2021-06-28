Оружейники предупредили о сокращениях и миллиардных потерях из-за ужесточения закона

Принятие поправок к закону «Об оружии» обернется для отрасли потерями на сумму около пяти миллиардов рублей в год. Об этом рассказали в Союзе оружейников России, сообщил РБК.

Ужесточение закона о контроле за оборотом оружия в России обернется не только потерей выручки для производителей и продавцов, но и сокращением работников отрасли. По словам главы Союза оружейников Владимира Жихарева, около девяти тысяч человек могут потерять работу. По его мнению, тот эффект, которого хотят добиться за счет принятия поправок, несоизмерим с возможными потерями для отрасли.

Компании, продающие оружие в разных регионах, в мае обратились к главе общественной организации «Опора России» Александру Калинину, попросив его инициировать более подробную проработку поправок. Например, руководителей компаний не устроило введение стажа для покупки полуавтоматического оружия. Согласно поправкам, такие ружья, как «Сайга», «Вепрь» и «Горностай», можно будет приобрести только через два года владения одноствольными или двуствольными гладкостволами. В отрасли считают, что это поставит более 75% оружейных магазинов на грань закрытия.

В июне Госдума приняла во втором чтении поправку о повышении возраста покупки охотничьего оружия с 18 до 21 года. Перед этим парламентарии также поддержали инициативу о запрете интернет-торговли пневматическим оружием.