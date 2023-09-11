11 сентября 2023, 09:38
Орешкин оценил перспективы рубля
Помощник президента Орешкин: пик ослабления рубля уже пройден
Пик ослабления курса рубля уже позади. В ближайшее время на российском рынке образуется избыток валюты. На это указал помощник президента России Максим Орешкин в комментарии «Интерфаксу».
«Рынок прошел пиковые значения», — сказал он, отвечая на вопрос о текущем курсе рубля и его соответствии фундаментальным значениям.
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По словам Орешкина, на рынок в ближайшие месяцы будут поступать более высокие объемы валютной выручки. Это произойдет из-за выросших цен на экспортные товары.
«Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффекта от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке», — пояснил он.
Центробанк поднял в августе ключевую ставку до 12%.Зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил в начале сентября, что проинфляционные риски до сих пор значительны. Банк России допустил, что ключевую ставку могут еще раз поднять на заседании 15 сентября.
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