Опубликован рейтинг регионов по расходам на социалку

Москва, Сахалин и Санкт-Петербург выделили в прошлом году больше всего денег на социальные расходы. В тройку аутсайдеров попали Чукотка, Камчатка, Якутия и Магаданская область.

При составлении рейтинга эксперты сравнивали расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ по социальным статьям в расчете на одного жителя, сообщило РИА «Новости».

К социальным отнесли расходы на образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт, культуру, кинематографию. Сюда же включили расходы на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание и обеспечение населения, охрану семьи и детства.

Суммарные расходы консолидированных бюджетов всех субъектов в прошлом году выросли по сравнению с 2019 годом на 14,8%. В целом по России на долю социальных расходов по итогам 2020 года приходится 62,4% суммарных расходов бюджетов всех субъектов РФ. В 2019 году их доля составляла 59%.

В этом году, как и в 2020-м, особое внимание уделяется вопросам медицины и здравоохранения на фоне пандемии. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить 25 миллиардов рублей для помощи больным коронавирусной инфекцией.