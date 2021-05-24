Правительство выделит 25 миллиардов рублей для помощи больным COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь больным COVID-19. Сообщение об этом появилось на сайте правительства РФ.

Поручение о выделении средств адресовано Минздраву и Минфину. Ведомства должны выдать не менее 25 миллиардов рублей на помощь людям, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Еще не менее 25 миллиардов рублей должно быть выделено на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.

Помимо этого, Минздрав и Минфин должны до 28 мая подготовить проект акта о направлении средств для завершения строительства объектов здравоохранения в ряде российских регионов. Речь идет о строящихся больницах и диспансерах, финансирование которых было урезано из-за перераспределения денег на борьбу с COVID-19 в прошлом году.

Ранее Мишустин, говоря о работе правительства, подчеркнул, что из пандемии нужно извлечь уроки и свести к минимуму риск распространения опасных инфекций. По его данным, за минувший год в стране построили более 40 стационаров для пациентов с COVID-19, что в пять раз увеличило количество инфекционных коек.