Деньги 23 апреля 2023, 04:10 Олег Дерипаска предсказал, что доллар перестанет доминировать через 5 лет Миллиардер Дерипаска: доминированию американского доллара придет конец через пять лет РИА «Новости»

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Доминирование американской валюты в мире прекратится через пять лет. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Миллиардер отметил, что еще несколько лет назад гегемония доллара была незыблемой. Однако превосходство этой валюты использовали как «оружие возмездия против всех несогласных». Поэтому доминированию доллару скоро придет конец. Бизнесмен заявил, что сокращение расчетов, проводимых в американской валюте, сегодня настолько значительно, что впечатляет.

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«Уже через 5 лет мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы», — добавил Дерипаска.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал о намерении России перевести взаиморасчеты за энергоресурсы в национальные валюты. Он отметил, что из-за проблем с долларом и евро, эти валюты теперь используют гораздо реже.