22 апреля 2023, 12:42
Россия продолжит переводить взаиморасчеты за энергоресурсы в нацвалюты — Новак
Зампред правительства Новак: Россия переходит на расчеты в нацвалютах за энергоресурсы
Россия переходит на взаиморасчеты за энергоресурсы в национальные валюты, рассказал зампред правительства Алекандр Новак в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Зампред правительства отметил, что ситуация изменилась и теперь доллары и евро из-за проблем с этими валютами используют гораздо реже.
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«В своих расчетах переходим только практически на национальные валюты, здесь востребован юань, востребован рубль. Этот вектор будет продолжен», — объяснил Александр Новак.
По его словам, коллеги в КНР уже рассчитываются юанями за газ и частично за нефть. Идут и расчеты в рублях, уточнил Новак.
Ранее влияние доллара в международной торговле предложили снизить президенты Франции и Бразилии Эммануэль Макрон и Лула да Силва. Главы государств поддержали инициативу своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, который призывал не прибегать к использованию валюты третьих стран при взаиморасчетах, сообщили «Известия».
Санкции против России укрепили курс рубля, отметили западные журналисты. По их мнению, ограничения ударили по тем, кто их вводил.
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