Около 72% российских семей взяли хотя бы один кредит за последний год

Большинство российских семей взяли хотя бы один кредит в этом году — 72%. В 2017 году этот показатель составлял 57%.

Как сообщает газета «Известия», больше всего кредитов берут люди в возрасте от 25 до 44 лет. Меньше всего в долгах заинтересованы пенсионеры — 4%. Самым популярным из заемов оказался потребительский кредит. За последний год его взяли 51% россиян. По 14% пришлось на ипотеку и кредит, оформленный при покупке в магазине. 8% приобрели за кредитные средства автомобиль.

Отмечается, что жители Москвы и Санкт-Петербурга за последний год брали меньше заемов, по сравнению с другими регионами — 28 и 51% соответственно. Однако жители крупных городов чаще прибегали к кредитным картам, чем граждане в регионах — 44% против 28%.

Эксперты считают, что показатель закредитованности семей будет увеличиваться.

«Теперь необязательно копить, как это было принято в советское время, можно купить здесь и сейчас. Это не проблема, если заемщик стабильно зарабатывает для обслуживания кредита. Хуже, когда банки удовлетворяют фактически неплатежеспособный спрос», — пояснил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Ранее стало известно на что россияне берут кредиты. Цели кредитования зависят от возраста.