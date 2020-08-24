На что россияне берут кредиты?

По результатам исследований, студенты предпочитают тратить деньги на новые гаджеты и модные средства передвижения, например, электросамокаты. Работающая молодежь в возрасте от 24 до 42 лет предпочитает тратить деньги на ремонт или бытовую технику. Люди постарше берут заем, чтобы помочь детям или совершить крупную покупку — приобрести квартиру или дачу.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Если накоплений нет или имеющихся не хватает — на помощь приходит кредит. Банки предлагают разные программы, которые помогут снизить кредитную нагрузку. К примеру, в «Почта Банке» можно взять кредит с беспроцентным периодом на полгода «Ноль сомнений».

Что такое предложение «Ноль сомнений»? Это кредит, в котором предусмотрен беспроцентный период на полгода. Все это время мы не начисляем на кредит проценты, и в эти полгода платеж по кредиту снижается до символического минимума — 0,5%. Запуская на рынок продукт «Ноль сомнений», прежде всего, мы думали о людях, которые в условиях пандемии столкнулись со сложностями Григорий Бабаджанян член правления, директор по продуктам и технологиям «Почта Банка»

Например, вы приглашены на свадьбу или пожениться решили ваши дети. Вместо пылесосов и телевизоров вы предпочитаете дарить деньги. Триста тысяч рублей — отличный подарок молодой семье. Допустим, вы берете кредит в «Почта Банке», подключаете опцию «Ноль сомнений» с тем самым беспроцентным периодом на полгода. Все это время ваш ежемесячный платеж — всего 1500 рублей, в то время как по стандартной схеме вы платили бы 6700. Если вы выплатите кредит досрочно, за полгода, вы существенно сэкономите на процентах.

Источник фото: телеканал «360»

Такая схема отлично подойдет тем, кто опасается брать кредит, а также тем, кто сохранил стабильный доход, но по каким-либо причинам не хочет тратить большую сумму из своего бюджета сейчас и планирует перераспределить нагрузку на будущие периоды. Если у вас уже есть один или даже два кредита в других банках, вы можете рефинансировать их по этой программе, и тогда получите не только более привлекательные условия по кредиту, но и отсрочку выплат процентов.

Если говорить про кредиты наличными, то это первый продукт с грейс-периодом. Грейс-период — сам, как явление на рынке, конечно, не новое, но традиционно он относится к продукту кредитной карты. Но если мы говорим про кредит наличными, когда человек получает наличные деньги и может их потратить на любые цели, то это первый на российском рынке кредит подобного рода Юрий Грибанов генеральный директор Frank RG

По этой программе можно оформить кредит до 3 миллионов рублей на срок до 5 лет. Предложение распространяется на кредиты, взятые с 7 июля, и действует до конца 2020 года. Подключить опцию можно моментально в мобильном или интернет-банке «Почта Банк Онлайн», а также в отделениях банка и через контакт-центр, если у заемщика нет просроченной задолженности по договору, подключена финансовая защита, а также если опция не была активирована ранее.