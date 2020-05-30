Около 500 млрд рублей уйдет на борьбу с коронавирусом в России

Он уточнил, что эта сумма будет направлена на «программу модернизации первичной медико-санитарной помощи». В нее войдут инвестиционные вложения, перепрофилирование, решение вопросов по заработной плате и другие важные меры. По словам Мурашко, «правительство не приостановило ни одного национального проекта по объемам финансирования».

Ранее жители Красногорска, которые получили счета за электроэнергию с ошибками, смогут сверить показания и получить перерасчет после окончания ограничительных мер, связанных с пандемией. Об этом рассказало министерство энергетики Московской области.