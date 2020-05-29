Ошибки в платежках жителей Красногорска исправят. Перерасчет сделают после пандемии

Жители Красногорска, которые получили счета за электроэнергию с ошибками, смогут сверить показания и получить перерасчет после окончания ограничительных мер, связанных с пандемией. Об этом рассказало министерство энергетики Московской области.

Министерство энергетики Московской области сообщило, что держит на контроле ситуацию, связанную с ошибками в счетах жителей. Некорректные начисления за электроэнергию связаны с переходом к новому гарантирующему поставщику ресурса.

«Мы приносим извинения за доставленные неудобства, всем без исключения жителям Красногорска. Там, где есть ошибки в начислениях, будет произведена выверка и сделан пересчет за электроэнергию после окончания ограничительных мер, связанных со снижением распространения коронавируса», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он отметил, что жители смогут прийти в офис поставщика электроэнергии, сверить показания приборов учета и написать заявление на перерасчет, а также перепрограммировать счетчик.

«Со дня перепрограммирования прибора учета потребители перейдут на способ оплаты за фактически потребленную электроэнергию. Пени не будут начислены до конца 2020 года», — уточнил министр.

С 1 апреля этого года оплачивать электроэнергию нужно новому поставщику ПАО «МОЭСК». Показания приборов нужно передать в компанию до 31 мая.

Всю подробную информацию жители могут узнать по номеру горячей линии: 8-495-563-79-32.