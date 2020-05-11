Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам

Сотрудники наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии коронавируса компаний могут просрочить выплаты по кредитам, полученным в банках и у микрофинансовых организаций (МФО). Речь идет о работниках сферы продаж, туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Просрочить выплаты могут 15% продавцов-консультантов, занятых в непродовольственном ритейле. Не сможет рассчитаться по кредиту такая же доля уборщиц, поваров, официантов и администраторов, связанных с гостиничным бизнесом.

Часть сделок риелторов была заморожена, и 3% из них могут просрочить выплаты. Сотрудники туристических компаний (4%) также находятся в уязвимом положении.

Из представителей сферы услуг, парикмахеров, тренеров и репетиторов, в долги могут влезть 5%. Однако у них отмечается не потеря дохода, как у прочих категорий, а его снижение на 20-50%. Многие из них могут работать онлайн.

Эксперты НАПКА считают, что число потерявших работу россиян может увеличиться на 15-20%.

По данным Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС) за март–апрель уровень задолженности по зарплатам вырос в 31 российском регионе.