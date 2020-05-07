Долги по зарплате выросли в трети регионов России

Уровень задолженности по зарплатам вырос в 31 российском регионе в период с 1 марта по 1 апреля. Еще в трех субъектах он остался прежним. Однако эксперты считают, что пока рано говорить о больших проблемах в этом вопросе.

Эту информацию предоставила Единая межведомственная информационная система (ЕМИСС) газете «Известия».

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что цифры за один месяц не могут стать основанием для серьезных выводов. По официальным данным, промышленные обороты пока не снизились, поэтому повода для возникновения больших задолженностей нет, считает Сафонов. Но, по его мнению, точечно влияние мирового экономического кризиса из-за пандемии все же чувствуется.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков считает, что поводов для беспокойства на данный момент нет. Однако его тревожит тот факт, что множество банков не выдаст работодателям кредиты больше минимального размера оклада на сотрудника. В особой опасности окажутся компании, где средний заработок намного выше минимального, заключил он.

Ранее российское правительство заявило, что банки должны предоставить наиболее пострадавшим от пандемии компаниям беспроцентные кредиты для выплаты зарплат сотрудникам. Однако оказалось, что большинство фирм не собирается пользоваться этим предложением.