Россияне пожаловались на нарушения при оформлении кредитных каникул

Россияне массово жалуются на банки. Кредитные организации регулярно нарушают и применяют недобросовестные практики при оформлении кредитных каникул, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе Центрального банка. В ведомстве отметили, что граждане постоянно обращаются с жалобами о ложном информировании об условиях льготного периода, требовании дополнительных документов, которые не предусмотрены законом или необоснованно отказывают. Также россияне рассказали, что банки превышают сроки рассмотрения заявок или даже просто их игнорируют.

Ранее стало известно, что крупные банки стали отказывать клиентам в кредитных каникулах, гарантированных законом во время пандемии коронавируса. Вместо этого они предлагают реструктаризировать долг, что оборачивается значительной переплатой.