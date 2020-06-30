Банки отказывают клиентам в кредитных каникулах из-за COVID-19

С проблемами столкнулись должники как крупных ключевых банков, так и других кредитных организаций.

В апреле был принят закон, позволяющий гражданам получить отсрочку исполнения своих обязательств по потребительским и ипотечным кредитам из-за распространения коронавируса. Для этого необходимо, чтобы доходы снизились более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, а размер кредита не превышал максимум, установленный правительством.

По словам клиентов, банки вместо запрошенных каникул подключили их к программе реструктуризации по собственным тарифам. В случае отказа банкиры предупреждали о пенях, штрафах и проблемах с кредитной историей.

При этом заемщики часто не знали, сколько составит конечная переплата и на какой срок увеличится кредитный договор.