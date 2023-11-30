Деньги 30 ноября 2023, 07:52 Однокомнатные квартиры с 2020 года в среднем подорожали более чем в 1,5 раза РБК: стоимость однокомнатных квартир выросла в 1,6 раз за четыре года Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Цены на однокомнатные квартиры в России выросли за последние четыре года в 1,6 раз. Об этом сообщил РБК.

Аналитики Frank RG выяснили, что средняя стоимость однушек увеличилась на 64% в период с 2020 года по ноябрь 2023 года. Цена достигла отметки в 3,3 миллиона рублей.

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Рост стоимости поддерживается программами ипотечного кредитования по льготным условиям, добавило издание. В 2020 однокомнатная квартира в среднем стоила 2,8 миллиона рублей. Резкий скачок цен произошел в 2022 году, когда цена выросла до 4,3 миллиона рублей.

Ранее вице-президент гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина связала рост цен на недвижимость с тенденцией строить малогабаритное доступное жилье. По ее мнению, застройщики снижают стоимость с помощью уменьшения жилплощади. Никитина добавила, что цены на квартиры в 2024 году могут вырасти еще на 1,5 миллиона рублей.

Адвокат Ирина Алпатова рекомендовала покупать квартиры только у проверенных застройщиков. Она также посоветовала избегать слишком дешевых объектов недвижимости.