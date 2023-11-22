Общество 22 ноября 2023, 12:06 Рост цен на квартиры в России объяснили тенденцией строить малогабаритное доступное жилье

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Руководитель агентства недвижимости «PRO Обмен», вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина в разговоре с изданием URA.RU сообщила, что цена на квадратный метр жилья в России растет из-за тенденции застройщиков строить малогабаритное доступное жилье.

По словам эксперта, в следующем году цена может подрасти еще на 1,5 миллиона рублей.

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«Застройщики, чтобы снизить цену и позволить покупателям приобрести жилплощадь как можно быстрее, уменьшают площадь квартир», — сказала Никитина.

Как отметил операционный директор агентства недвижимости Ox Capital Сервер Муртазаев, в 2024 году стоимость квартиры в Москве составит 9,5-10 миллиона рублей.