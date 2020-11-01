Обвал рубля за последние 30 лет оценили в России

«С 1 ноября 1990 года тренд на снижение стоимости российский национальной валюты по отношению к доллару глобально никогда не менялся. Уже 1 июля 1992 года официальный курс был на отметке 125,26 рубля. Всего же за 30 лет цена доллара в рублях без учета деноминации 1997–1998 годов выросла более чем в 40 тысяч раз», — приводит агентство слова аналитика рейтингового агентства НКР Дмитрия Рышкова.

Заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов подчеркнул, что в истории современного рубля был период гиперинфляции, сосуществование нескольких ценовых систем, деноминация и несколько серьезных изменений режима валютного курса. Реальная товарная стоимость рубля за 30 лет снизилась более чем в 100 раз.

Эксперт компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер подсчитал, что поле дефолта 1998 года рубль по отношению к американскому доллару ослаб в 3,5 раза.

В 2020 году рубль начало лихорадить на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Топ-менеджер «БКС Мир инвестиций» Эдвард Голосов заявил, что в ближайшие месяцы он не сможет укрепить свои позиции даже без антироссийских санкций.