Эксперт дал прогноз по курсу доллара до нового года
Курс доллара не выйдет из коридора 70-75 рублей до конца 2020 года. Так считает топ-менеджер «БКС Мир инвестиций» Эдвард Голосов, его процитировало РИА «Новости».
Даже без введения новых антироссийских санкций рубль не сможет заметно укрепить свои позиции в ближайшие месяцы.
«Я не верю, что доллар может уйти ниже 70 рублей в 2020 году. Но может в 2021 году», — предположил Голосов.
При этом он считает, что национальная валюта не достигнет 80 рублей за доллар — этого не позволит регулятор. Наиболее комфортный коридор для российских финансовых властей — от 60 до 80 рублей за американский доллар, отметил сайт «Утро.ру».
К закрытию торгов в четверг, 29 октября, биржевой курс доллара составил 78,88 рублей, евро — 92 рубля.