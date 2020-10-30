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    30 октября 2020, 11:18

    Эксперт дал прогноз по курсу доллара до нового года

    Алена Макаренко

    Курс доллара не выйдет из коридора 70-75 рублей до конца 2020 года. Так считает топ-менеджер «БКС Мир инвестиций» Эдвард Голосов, его процитировало РИА «Новости».
    Эксперт дал прогноз по курсу доллара до нового года

    Даже без введения новых антироссийских санкций рубль не сможет заметно укрепить свои позиции в ближайшие месяцы.

    «Я не верю, что доллар может уйти ниже 70 рублей в 2020 году. Но может в 2021 году», — предположил Голосов.

    При этом он считает, что национальная валюта не достигнет 80 рублей за доллар — этого не позволит регулятор. Наиболее комфортный коридор для российских финансовых властей — от 60 до 80 рублей за американский доллар, отметил сайт «Утро.ру».

    К закрытию торгов в четверг, 29 октября, биржевой курс доллара составил 78,88 рублей, евро — 92 рубля.