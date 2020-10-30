Эксперт дал прогноз по курсу доллара до нового года

Даже без введения новых антироссийских санкций рубль не сможет заметно укрепить свои позиции в ближайшие месяцы.

«Я не верю, что доллар может уйти ниже 70 рублей в 2020 году. Но может в 2021 году», — предположил Голосов.

При этом он считает, что национальная валюта не достигнет 80 рублей за доллар — этого не позволит регулятор. Наиболее комфортный коридор для российских финансовых властей — от 60 до 80 рублей за американский доллар, отметил сайт «Утро.ру».

К закрытию торгов в четверг, 29 октября, биржевой курс доллара составил 78,88 рублей, евро — 92 рубля.