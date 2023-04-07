Деньги 07 апреля 2023, 10:52 Обновленный прогноз Всемирного банка по России назвали недостаточно оптимистичным Минэкономразвития: западные эксперты недооценили гибкость экономики России Unsplash

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Всемирный банк улучшил прогноз по динамике валового внутреннего продукта России в 2023 году. Однако западные специалисты недооценили гибкость отечественной экономики, ведь она покажет рост, а не падение, заявили РБК в Минэкономразвития.

В пресс-службе сказали, что Международный валютный фонд улучшил прогнозы, и Всемирный банк продолжил этот тренд. Они пересмотрели сверхнегативные ожидания от российской экономики в пользу оптимистичных. Но даже это ниже результатов, на которые рассчитывают в самой России после результатов января и февраля.

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«Западные эксперты недооценили степень гибкости нашей экономики. <…> В сценарных условиях прогноза закладываем рост ВВП уже в 2023 году», — сказали в министерстве.

Устоять под гнетом санкций российской экономике помогла, по словам Минэкономразвития, ставка на частный бизнес. В планах России — не только адаптироваться к новым условиям, но и выйти на новый уровень. Эту задачу заложили в основные инструменты поддержки инвестиций.

ВВП России по итогам года сократится на 0,2%, а не 3,3%, заявили во Всемирном банке. В 2024 году рост составит 1,2%, еще через год — 0,8%. Ранее американский телеведущий Клейтон Моррис обвинил президента США Джо Байдена в финансовом кризисе, сообщило Nation News. Федеральная резервная система, по его словам, просто опустила руки.