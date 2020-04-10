    10 апреля 2020, 02:44

    «Обналичка» в России достигла минимума за последние пять лет

    Арина Гудилова

    Обналичивание в России достигло минимальных показателей за последние пять лет. Объем таких операций упал в шесть раз.
    «Обналичка» в России достигла минимума за последние пять лет

    Согласно данным статистики ЦБ, в 2015 году объемы теневых финансовых операций составляли 600 миллиардов рублей, пишут «Известия». В 2019 году этот показатель — 96 миллиардов рублей. Только за последний год объем обналички уменьшился почти в два раза.

    По мнению экспертов, положительная динамика связана с ужесточением контроля со стороны банков и с эффективностью работы ФНС.

    Однако из-за пандемии коронавируса снижения показателей может сократиться.

    «После карантина будут сокращения, что приведет к наплыву граждан, готовых работать неофициально и получать деньги „в конверте“. Поэтому и спрос на услуги обналичивания повысится», — считает Давид Капианидзе из BMS Law Firm.

    Ранее «360» рассказал, как в России помогут тем, кто потерял работу из-за коронавируса. Уволенным из-за коронавируса заплатят повышенное пособие.