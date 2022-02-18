Минфин предложил легализовать обмен криптовалюты на рубли так, как это происходит с иностранной валютой. Закон о легализации криптовалют могут принять до конца 2022 года, рассчитывают в ведомстве.

Точную дату принятия такого закона в министерстве пока не назвали, написал «Царьград».

Глава Минфина Антон Силуанов рассудил, что легализовать криптовалюты в России будет более логично и предпочтительно, чем запрещать их, потому что во втором случае придется запретить и интернет.

Банки такую инициативу поддержали, о чем сообщили СМИ ранее. Но в кредитных организациях отметили, что для осуществления таких планов нужно будет значительно вложиться в интеграцию сервисов.

Финансирование понадобится для приобретения ПО и набора штата сотрудников, которые будут заниматься финансовым мониторингом. А для того, чтобы все заработало, понадобится от полугода до года.