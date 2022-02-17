Банки поддержали идею регулирования оборота криптовалют в России

Глава Минфина Антон Силуанов предложил вывести майнинг в России в легальное поле. Инициативу поддержали банки, которые готовы приступить к регулированию оборота криптовалюты.

Предложения Минфина поддержали в ряде кредитных организаций, сообщила газета «Известия». При этом банки отметили, что для контроля оборота понадобятся значительные вложения в интеграцию сервисов.

Также деньги будут необходимы для покупки ПО, автоматизацию и штат сотрудников финансового мониторинга. Для внедрения нового функционала потребуется от полугода до года. Как пояснил председатель правления банка «Держава» Алексей Скородумов, банкам не придется создавать отдельные системы обмена криптовалют, так как механизм схож с биржевой деятельностью. Одна из бирж возьмет на себя торговлю криптовалютой.

По словам президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, финансовые организации смогут компенсировать расходы на разработку новой системы за счет комиссий для держателей криптовалют. При этом с техническими проблемами банки не столкнутся.