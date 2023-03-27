Деньги 27 марта 2023, 23:31 Обязательный сбор с продажи активов иностранцами ввели в России Минфин ввел обязательный сбор до 10% с продажи российских активов иностранцами РИА «Новости»

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Минфин ввел обязательный сбор с продажи российских активов компаниями из «недружественных» стран. В случае выхода из предприятий они должны будут заплатить 5% или более 10% от рыночной стоимости организации, сообщили на сайте ведомства.

Согласно выписке из протокола заседания подкомиссии министерства по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, нерезиденты в случае продажи активов с дисконтом более 90% от рыночной стоимости будут обязаны внести в бюджет РФ не менее 10% стоимости этих активов.

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Если активы будут продаваться без такой скидки, то размер добровольного взноса будет составлять не менее 5% от стоимости активов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России создали комфортные условия для бизнеса, в том числе компаний из недружественных стран. Правительство продолжит поддерживать перспективные проекты.