Деньги 23 марта 2023, 13:27 Правительство России пообещало поддержать иностранных инвесторов, несмотря на санкции Премьер Мишустин: иностранным компаниям в России работалось и работается комфортно freepik

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В России создали комфортные условия для бизнеса, в том числе компаний из недружественных стран. Правительство продолжит поддерживать перспективные проекты, заявил на выступлении с годовым отчетом в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин. Его процитировала пресс-служба кабмина.

«Несмотря на все ограничения, отрицание прав собственности, дискриминационные меры, с которыми столкнулся российский бизнес на Западе, у нас иностранным компаниям работалось и работается комфортно», — сказал он, обратившись к инвесторам.

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Михаил Мишустин напомнил, что в России на протяжении долгого времени вводили меры поддержки и создавали условия для работы иностранных компаний, даже из недружественных государств. Страна по-прежнему, по его словам, открыта для перспективных проектов и поддержит тех, кто решит их реализовать. Он гарантировал взаимовыгодное сотрудничество, но пообещал, что защитит россиян в случае, когда иностранные компании бросят управление своими активами.

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Председатель кабмина также заявил, что неизбежный в нынешних условиях спад экономики оказался умеренным. В 2023 году ВВП покажет позитивную динамику, а еще через год темпы его роста превысят показатели развитых стран.