Десятая часть бизнеса предупредила о риске закрытия

После некоторого послабления антиковидных профилактических мер спрос на услуги и товары у двух третей российских предприятий так и не восстановился. Опрошенный малые и средние предприятий в 2021 году сталкиваются с теми же проблемами, что и во время пика пандемии.

Как сообщило РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, из пяти тысяч владельцев и руководителей компаний всех регионов страны значительная часть пожаловалась на серьезные проблемы.

У 40% респондентов спрос упал в полтора раза и более. В результате пандемии в 60% предприятий выручка уменьшилась на 30%. Фонд зарплаты труда урезали около 45% участников пороса. Только пятая участь опрошенных в 2020 году не заметила падения спроса на свои товары и услуги.

В 2021 году у 33,1% респондентов оборот продолжает снижаться, у 27,1% — сохранился на уровне 2020 года. Восстанавливается от потерь минувшего года 19,1% опрошенных, почти каждая десяти компания (9,7%) готовится к закрытию.

В целом, бизнес ждет от государства снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации. Об этом сообщили 66,8% респондентов.

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