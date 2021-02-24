Новую программу льготного кредитования бизнеса запустят в России

Президент России Владимир Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы ФОТ 3.0. В ней немного будут изменены условия: теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%», — передало РИА «Новости» его слова.

Михаил Мишустин также добавил, что это небольшое повышение, учитывая, что «экономика постепенно восстанавливается».

В среду стало известно о нескольких законах, подписанных Владимиром Путиным. В частности, теперь в России нельзя высаживать из общественного транспорта за неуплату детей младше 16 лет, находившихся в салоне без сопровождения взрослых.

Кроме того, с сегодняшнего дня в стране увеличилась сумма штрафа за неподчинение силовым структурам, в том числе во время митингов. За однократное нарушение штраф составит от двух до четырех тысяч рублей. За повторное - от 10 до 20 тысяч рублей, либо арест до 30 суток, либо обязательные работы на срок до 200 часов.