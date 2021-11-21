Новый размер прожиточного минимума утвердили в России с 1 января 2022 года

Со следующего года в России изменят размер прожиточного минимума — он будет составлять 12 654 рубля на человека. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на поправки, внесенные главой страны Владимиром Путиным в проект федерального бюджета. Их поддержали в Госдуме.

Прожиточный минимум с учетом обновлений для работающих россиян составит 13 793 рубля, для детей — 12 274 рубля, а в случае с пенсионерами это значение будет чуть меньше — 10 882 рубля.

На сегодняшний день сумма прожиточного минимума на одного человека составляет 11 653 рубля. Для трудоспособных граждан страны это 12 702 рубля, для детского населения — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.

С 1 января 2022 года россияне столкнутся с измененным порядком выплаты пенсий. Например, живущие на территориях с введенным режимом ЧС люди смогут получить денежные средства досрочно.