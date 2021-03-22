Несмотря на новую администрацию, в США продолжают использовать санкционную политику. Такие «инстинкты» уже укоренились в стране, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД, на международной арене США и остальные западные страны используют в качестве главного инструмента санкции. Он пояснил, что дипломатия заканчивается на том моменте, когда разговор на дипломатическом и политическом уровне превращается в выдвижение ультиматумов, а от партнера начинают ждать лишь признания ошибок. Когда западные страны сталкиваются с вежливым отпором, то тут же прибегают к санкциям.

«Это манеры, которые, к сожалению, укоренились в США. Началось это еще с администрации Барака Обамы, продолжилось в рамках четырех лет, когда президент Дональд Трамп руководил Белым домом. Сейчас мы наблюдаем те же „инстинкты“, проявляемые уже новой администрацией США», — привела слова Лаврова пресс-служба МИД.

Министр добавил, что ограничительные меры не приводят ни к чему хорошему. В качестве примера он привел антироссийские рестрикции Евросоюза. Кроме того, Лавров отметил, что Запад разучился использовать классическую дипломатию, подразумевающую умение слышать и слушать друг друга. Такие ценности продвигает Россия и Китай, заверил министр.