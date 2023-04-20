Власть 20 апреля 2023, 14:25 Жители новых регионов сражались за право быть вместе с Россией — Путин Президент Путин: новые регионы многие годы сражались за право быть с Россией РИА «Новости»

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Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области имели отличную от российской систему управления. Они многие годы стремились стать частью России, и важно помочь им в нее интегрироваться. Президент Владимир Путин сказал об этом на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

«Жители новых регионов много лет сражались за право быть вместе с Россией, частью нашего общего мира», — сказал он.

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Условия муниципального и регионального управления в этих регионах, по словам Владимира Путина, отличались от российских. Он призвал с теплотой и заботой оказывать коллегам помощь при интеграции новых регионов в единую систему публичной власти России.

Президент назвал базовым приоритетом работы органов власти, независимо от уровня, повышение благополучия и качества жизни россиян. Он поручил провести детальную инвентаризацию расходных полномочий муниципалитетов, чтобы понять объем выполняемых ими задач, финансовую обеспеченность, актуализировать показатели эффективности и поощрять лучших руководителей.