Деньги 02 марта 2023, 19:07 Новые банкноты появятся летом в России ЦБ анонсировал презентацию новых банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Банк России готовит презентацию модернизированных банкнот в 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов, написал ТАСС.

«В 2023 году летом мы планируем презентовать банкноту в 1000 рублей и банкноту в 5000 рублей. Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, усовершенствованный защитный комплекс и высокую износоустойчивость», — сказал он.

Реклама

По словам Белова, модернизация обеспечит в том числе надежную защиту от подделок, а также повысит качество банкнот в обращении

Экспертные группы предложили для дизайна новых купюр на выбор около 30 объектов. В это список попали кремль в Нижнем Новгороде, здание Госбанка, памятник Максиму Горькому и панорама Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что пяти- и десятирублевые купюры могут вернуть в оборот в России. Как отметил генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук, это произойдет уже в 2023 году. Он напомнил, что пятирублевую купюру в России печатали один раз — в 1997 году.