Новогодние елки в России резко подорожали

Искусственные новогодние елки в этом году окажутся дороже прошлого на 30%. Проблема в расходах на сырье и перемещении товара по стране. Настоящие деревья тоже подорожали.

По данным РБК, в торговой сети «Ашан» закупочные цены на искусственные елки поднялись за год на 20%. А в ретейлере «Максидом» охарактеризовали увеличение подорожание от 5 до 30%. Чтобы купить российскую ель на Wildberries, надо заплатить почти 3,3 тысячи рублей, что на 12% выше прошлого года. Дешевле в два раза стоит товар из Китая.

Рост цен помогает сдерживать перестройка рынка на закупки отечественной продукции, отметил директор по развитию компании — производителя искусственных елей Max Christmas Андрей Фальгаров.

Тем временем в Подмосковье уже 1 декабря запланировали открыть новогодние ярмарки. Первая из них начнет работу в Лыткарине и будет ждать гостей до 5 декабря. На них представят большой ассортимент новогодних товаров. Массовое открытие ярмарок с праздничной тематикой стартует 20 декабря, на это время придется пик новогодней торговли.