Новогодние ярмарки в Московской области начнут работать с 1 декабря

В Подмосковье 1 декабря планируют открыть новогодние ярмарки. Первая из них начнет работу в Лыткарине и будет ждать гостей до 5 декабря. Ярмарки пройдут в 34 городских округах.

Анонсировал открытие новогодних ярмарок министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«С 1 декабря текущего года на территории муниципальных образований Московской области начнут работу тематические ярмарки, приуроченные к празднованию Нового года», — сказал он.

В Лыткарине откроется первая новогодняя ярмарка, которая состоится с 1 по 5 декабря. Они запланированы в 34 городских округах — в Балашихе, Богородском, Волоколамском, Воскресенске, Дмитровском, Зарайске, Истре, Клину, Коломне, Королеве, Котельниках, Красногорске, Краснознаменске, Ленинском, Луховицах, Лыткарине, Мытищах, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Павловском Посаде и других.

«Всего в декабре в Подмосковье планируется провести порядка 70 новогодних ярмарок, что почти на 20 больше, чем в прошлом году, когда была проведена 51 ярмарка», — отметил Воскресенский.

На ярмарках представят огромный выбор новогодних игрушек и гирлянд, товары для дома, товары народного потребления, сувенирную продукцию с тематикой праздника, в том числе созданную руками подмосковных мастеров.

Сергей Воскресенский добавил, что массовое открытие ярмарок с праздничной тематикой начнется с 20 декабря, на это время приходится пик новогодней торговли.