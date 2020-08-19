Новак рассказал о восстановлении рынка нефти

Он отметил, что цены на нефть начали стабилизироваться, а уровень накопленных запасов пошел вниз, что привело к восстановлению спроса на 90% от уровня, который был до пандемии. Однако сам рынок пока находится в хрупком состоянии и впереди еще много неопределенностей для достижения показателей докризисного уровня.

«Мы видим, что волатильность значительно снизилась как в ценовом факторе, так и в целом по предложению на рынке. На мой взгляд, на сегодняшний день с учетом того, что запасы впервые в июле показали снижение относительно среднего пятилетнего значения, мы вошли в стадию снижения запасов», — сказал министр.

По словам Новака, это стало возможным благодаря снижению добычи в рамках сделки ОПЕК+, а также стран, которые не участвовали в этом соглашении. Они сократили добычу на три миллиона баррелей в сутки. Россия выполнила свои обязательства в рамках ОПЕК+ на 97% в июле и на 100% в августе. Министр назвал это достойным показателем.

Также он отметил, что если сокращение запасов пойдет более быстрыми темпами, то ОПЕК+ может смягчить условия сделки. Но пока мировые нефтедобытчики не должны останавливаться на достигнутом и полностью выполнять все условия сделки.

«Как никогда надо ответственно подойти к исполнению договоренностей и „держать руку на пульсе“», — подытожил Новак.

Новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти вступило в силу с 1 мая 2020 года. До конца июля страны альянса сократили добычу нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки. Начиная с августа ограничения смягчили до 7,7 миллиона баррелей. Россия сократила свою добычу мае и июле на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Начиная с августа она может увеличить добычу на полмиллиона баррелей.