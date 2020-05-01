Вступила в силу новая сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Новая сделка о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ вступает в силу. Только в первые два месяца ее действия в мире добыча нефти уменьшится почти на 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.

Ожидается, что это восстановит цены на нефть, как и постепенное снятие всех ограничительных мер после лета. Это первый случай, когда экспортеры черного золота смогли договориться о столь масштабном сокращении добычи, пишет РИА «Новости».

Страны ОПЕК+ согласовали договор 12 апреля. Он предполагает сокращение нефтедобычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае–июне, потом 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

Уменьшение будет отчитываться от показателей октября 2018 года, но для России и Саудовской Аравии этот показатель будет равняться 11 миллионам баррелей в сутки. Все страны сократят добычу на 23%, 18% и 14% соответственно.

Предыдущая сделка прекратила свое действие 1 апреля этого года. Страны не смогли договориться об уменьшении добычи, и цены пошли вниз, в том числе и из-за пандемии, так как в связи с карантином спрос на нефть резко упал.

Тем не менее, эксперты уверены, что новой сделки недостаточно для возвращения прежней стабильности, и хранилища продолжат наполняться. Тем не менее, следует учитывать и то, что некоторые страны вне ОПЕК+ заявили о намерении сократить добычу. Ожидается, что это будет плюс 5-10 миллионов баррелей в сутки к общему объему сокращения.

Все сходятся во мнении, что в ближайшее время повышения цен ожидать не стоит, так как рынок нефти перегружен.