Новак объявил о возможности «зеркального» эмбарго из-за санкций против «Северного потока —2»

Россия имеет право наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток — 1» из-за необоснованных обвинений относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока — 2», но пока не делает этого. Подобное заявление сделал вице-премьер правительства РФ Александр Новак.

По словам Новака, из-за санкций и обвинения в свой адрес, Россия имеет право принять «зеркальные меры», но в настоящий момент от этого воздерживается.

«Пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают», — написало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия не причастна к росту цен на нефть и газ на мировом рынке. Данная ситуация стала следствием безответственных заявлений европейских политиков, призывающих, в частности, избавиться от российских ресурсов. Таким образом, полагает вице-премьер, Европа пытается переложить на других собственную ответственность за провалы в энергетической политике последних лет.

«Как следствие, мы наблюдаем резкий рост цен на энергоресурсы. Ответственно заявляю, что Россия не имеет никакого отношения к текущему взлету цен и волатильности на рынке», — сказал Новак.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси заявила, что в настоящее время планируется разработать законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России. Сейчас такая возможность изучается.