Новак дал прогноз по росту цен на бензин в 2021 году

Российские власти следят за ситуацией с ценами на бензин в стране. В 2020 году они выросли на 2%, а в 2021-м тоже увеличатся в пределах инфляции.

Обстановку контролируют специалисты в правительстве РФ и Минэнерго. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак, которого процитировал ТАСС.

«В течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте», — сказал зампред правительства РФ.

В прошлом году автомобильное топливо подорожало на 2%. Нефтепродукты в розницу в 2021-м будут расти в цене тоже в пределах инфляции.

На 2%, уточнило РИА «Новости», стали больше цены на АИ-92. Новак подчеркнул, что такой показатель существенно ниже темпов инфляции.

Ранее эксперты допустили, что в январе Россию ждет резкий скачок оптовых цен на топливо, которые поднимутся вместе с ростом стоимости нефти. Бензин становится дороже, поскольку снижаются предложения на внутреннем рынке. Производители больше смотрят в сторону экспорта. Возможно, компании получат от государства компенсацию за потери из-за продажи топлива внутри страны. Произойдет это через демпфер, однако механизм потребует от предприятий выплат в бюджет в январе.