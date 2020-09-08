Новая криптовалюта подорожала в тысячу раз и обогнала Bitcoin

Новая криптовалюта YFI подорожала в тысячу раз и в начале осени стоила 38 тысяч долларов. Однако теперь ее цена резко падает.

Токен YFI появился на рынке относительно недавно. И уже произвел маленькую революцию, когда вырос с 35 долларов до 38 тысяч. Bitcoin даже в свои лучшие времена стоил не более 20 тысяч долларов. Однако новая криптовалюта уже начала падение, передает газета «Известия». Сейчас она стоит около 22 тысяч долларов.

YFI относится к платформе yEarn Finance, которая помогает развивать «доходное фермерство», то есть предоставлять кредиты и ликвидность другим участникам проекта без участия банков, которые обычно берут большие проценты за те же услуги.

Эксперты объясняют резких рост стоимости новой валюты ее появлением на крупных биржах — Binance, Poloniex и Okex. Кроме того, повлияло ограничение выпуска в 30 тысяч токенов. Также изначально в проект были вложены большие средства, хотя сам токен YFI стоил очень мало.

При этом эксперты не советуют использовать криптовалюту в качестве инвестиций или как способ сбережения средств. Это слишком ненадежно, так как рынок токенов не регулируется и события практически невозможно предсказать.

В августе в России выдали первый кредит под криптовалюту. Заем оформил российский Экспобанк.