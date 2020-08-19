Первый кредит под криптовалюту выдали в России

Руководитель юридического направления Экспобанка Танзила Яндиева рассказала изданию, что сделка носит «прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества». В качестве залога банк согласился принять токены Waves.

Получивший кредит Успенский пояснил, что он не увидел смысла продавать криптовалюту, а лежать мертвым грузом токены не должны. Их необходимо было пустить в работу. Сделка состоялась, потому что юридическая квалификация токенов Waves была предельно корректная.

«Токены Waves могут абсолютно законно использоваться в России. Ограничения на оборот неплатежных токенов в нашей стране отсутствуют», — пояснил газете основатель LFCS (Legal Support) Юрий Брисов, который эту сделку сопровождал.

Новаторская сделка, по мнению юриста Vegas Lex Кирилл Никитин, в будущем вполне может быть структурирована по российскому законодательству.

Ранее президент России Владимир Путин подписал первый указ о криптовалюте. Документ будет действовать с 2021 года, он разрешит проводить сделки с цифровыми финансовыми активами, но запретит криптовалюту как средство платежа.