facebook_pixel
    19 августа 2020, 07:40

    Первый кредит под криптовалюту выдали в России

    Андрей Иванов

    Российский Экспобанк впервые выдал кредит, обеспеченный криптовалютой. Как пишет «Коммерсантъ», ссуду финансовая организация выдала предпринимателю Михаилу Успенскому.
    Первый кредит под криптовалюту выдали в России

    Руководитель юридического направления Экспобанка Танзила Яндиева рассказала изданию, что сделка носит «прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества». В качестве залога банк согласился принять токены Waves.

    Получивший кредит Успенский пояснил, что он не увидел смысла продавать криптовалюту, а лежать мертвым грузом токены не должны. Их необходимо было пустить в работу. Сделка состоялась, потому что юридическая квалификация токенов Waves была предельно корректная.

    «Токены Waves могут абсолютно законно использоваться в России. Ограничения на оборот неплатежных токенов в нашей стране отсутствуют», — пояснил газете основатель LFCS (Legal Support) Юрий Брисов, который эту сделку сопровождал.

    Новаторская сделка, по мнению юриста Vegas Lex Кирилл Никитин, в будущем вполне может быть структурирована по российскому законодательству.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал первый указ о криптовалюте. Документ будет действовать с 2021 года, он разрешит проводить сделки с цифровыми финансовыми активами, но запретит криптовалюту как средство платежа.

    Новости SMI.FM