Деньги 13 февраля 2023, 10:20 Ноутбуки в России подешевеют на 10–15% «Коммерсант»: на складах в России появился профицит иностранной электроники и ноутбуков РИА «Новости»

Читать 360tv в

На складах российских дистрибьюторов накопился излишек импортной электроники, в том числе ноутбуков китайского, тайваньского и американского производства. Из-за профицита весной 2023 года цены на технику могут опуститься на 10–15%, предупредил «Коммерсант».

Российские поставщики закупили электронику впрок из-за ажиотажа, который начался из-за спецоперации и введения антироссийских санкций, а потом стих. Летом продажи ноутбуков в России упали на 22% по сравнению с 2021 годом. Невостребованными остались около миллиона ноутбуков тайваньского бренда MSI, американского HP, китайских Xiaomi и Haier, российских Prestigio и F+.

Реклама

Ведущий продакт-менеджер diHouse Валерий Шершнев подтвердил профицит. По его словам, поставщики завезли много устройств без постпродажной поддержки и русификации, но в конце прошлого года заработал параллельный импорт, и на рынок вернулись товары премиум-брендов.

Реклама

Источник издания в одной из компаний-дистрибьюторов заявил, что при сохранении курса доллара после мартовских праздников цены на некоторые модели могут опуститься на 10–15%. Руководитель группы закупок компьютеров и ноутбуков «Ситилинка» Алексей Дашкевич сказал, что они снова подорожают ближе к осени.

Санкции не коснулись техобслуживания медицинского оборудования. Росздравнадзор из опасений, что ограничения все-таки распространят на ремонт томографов и УЗИ-аппаратов, разрешит медучреждениям обслуживать их с использованием неоригинальных запчастей.