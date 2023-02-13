Здоровье 13 февраля 2023, 09:50 Медтехнику в России из-за возможных санкций переведут на неоригинальные запчасти «Коммерсант»: Росздравнадзор предложил ремонтировать медтехнику неоригинальными запчастями РИА «Новости»

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С сентября 2023 года российские больницы и поликлиники смогут использовать для ремонта медтехники неоригинальные запчасти. Росздравнадзор принял такое решение, опасаясь расширения санкций — здравоохранение осталось единственной отраслью, которую они не затронули, рассказал «Коммерсант».

Правительство ограничило вывоз медтехники из России в апреле прошлого года. Однако только 20-30% медтехники — отечественного производства, остальную отправляют на техобслуживание и гарантийный ремонт в страны производителей, то есть в Европу, США и Азию. В Росздравнадзоре опасаются, что появятся юридические или транспортные сложности с возвращением аппаратов компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ультразвуковой диагностики после обслуживания.

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Кроме того, зарубежные страны могут расширить санкции, и тогда медучреждения столкнутся с нехваткой оригинальных комплектующих. Поэтому ведомство подготовило проект приказа, чтобы с 1 сентября разрешить больницам и поликлиникам ремонтировать оборудование с использованием запчастей не от завода-изготовителя. Для этого владельцам аппаратов придется собрать пакет документов, подтвердить техническими испытаниями и токсикологическими исследованиями совместимость и безопасность агрегатов.

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В ассоциации IMEDA журналистам заявили, что пока проблем с отправкой медтехники на ремонт и возвращением в Россию не возникало, хотя сроки обслуживания увеличились на две-три недели. Руководитель консалтинговой компании MDPro Алексей Ванин предупредил, что заменить запчасти неоригинальными не так просто — высокотехнологичное оборудование создают из уникальных деталей, технологию изготовления которых знает только компания-производитель.